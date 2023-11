Schon am ersten Tag strömten die Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände in Klagenfurt, wo am Vormittag die „Gesund Leben“ mit Familien- und Brauchtumsmesse eröffnet wurde. Heuer erstmals im Programm ist die Spirit & Energetik Live, die Messe für Körper, Geist und Seele.