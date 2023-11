Die Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt bietet jährlich rund 5000 Freiwilligen in etwa 200 Lehrveranstaltungen die Möglichkeit, sich auf ihre Einsätzen vorzubereiten. Künftig ist die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für die Kurs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Kärnten kostenlos. Das wurde am Freitag im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Landesfeuerwehrverband Kärnten und den Kärntner Linien beschlossen.

Um Auskunft über die Abfahrtszeiten an den umliegenden Haltestellen zu erhalten, wurde im Eingangsbereich der Landesfeuerwehr ein Digitaler-Abfahrts-Monitor installiert. Darüber hinaus ist 2024 eine neue Bushaltestelle bei der Landesfeuerwehrschule geplant. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember und mit Inbetriebnahme der Koralmbahn Kärnten wird der Bahnhof Fischl wieder von der S-Bahn angefahren und die Feuerwehrschule auch mit dem Zug erreichbar.

„Es sind unverzichtbare Organisationen des öffentlichen Lebens. Ohne den Zulauf zur Feuerwehr würden wir den zunehmenden Herausforderungen, vor allem im Katastrophenbereich, nicht gewachsen sein“, ist sich Feuerwehrreferent Daniel Fellner (SPÖ) sicher. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont: „Wir investieren so viel wie noch nie in den Ausbau und Taktung und immer mehr Menschen lassen sich von den vielen Vorteilen des Öffentlichen Verkehrs überzeugen. Daher freut es mich umso mehr, dass mit dieser Kooperation künftig auch diejenigen unterstützt werden können, die sonst in schwierigen Situationen zur Verfügung stehen.“ „Wir möchten mit dieser Kooperation ein Zeichen der Wertschätzung für die unentbehrliche Arbeit und den unermüdlichen Einsatz der Kärntner Feuerwehren setzen“, so Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien. „Gerade die letzten Monate haben die Kärntner Feuerwehren im hohen Maße gefordert. Das ist ein Teil der Wertschätzung des Ehrenamtes, zumal die Kameradinnen und Kameraden Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in der Regel in ihrer kostbaren Urlaubszeit besuchen“, betont Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin.