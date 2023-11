Ein Pkw ist in der Nacht auf Montag auf der Tauernautobahn (A 10) auf der Höhe Rauchenkatsch (Gemeinde Rennweg) aus bisher unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Ein Pinzgauer (41) war mit seinem Fahrzeug von Villach kommend in Richtung Salzburg unterwegs, als der Pkw gegen Mitternacht plötzlich zu brennen begann. Die umliegenden Feuerwehren wurden alarmiert. Das in Vollbrand stehende Auto wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Gmünd und Rennweg, die mit 30 Helfern und vier Fahrzeugen im Einsatz standen, gelöscht.

Brand Pkw Tauernautobahn Rennweg am Katschberg © FF Rennweg am Katschberg

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Tauernautobahn war in der Zeit von 23.58 Uhr bis 1.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.