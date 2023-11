Die prognostizierten Regenfälle in der Nacht auf Sonntag sind eingetroffen. Doch gröbere Zwischenfälle und größere Schäden blieben aus. Laut Landesalarm- und Warnzentrale gab es in Kärnten keine Einsätze wegen Überschwemmungen.

Zehn Tonnen

Vereinzelt mussten die Feuerwehren dennoch ausrücken. Die Feuerwehr Neuhaus hat beispielsweise umgestürzte Bäume beseitigt, die eine Straße verlegt haben. Aufgrund des heftigen Regens der vergangene Tage sind vielerorts auch die Böden zu sehr mit Wasser gesättigt, was zu Erdrutschgefahr und vereinzelt zu Felsstürzen geführt hat. Laut Antenne Kärnten ist beispielsweise die Knappenberger Straße nach einem Felssturz gesperrt. In Treffen war es bereits am Samstag zu einer Sperre gekommen, weil sich ein zehn Tonnen schweren Felsbrocken gelockert hat. Der Felsen drohte, auf die Buchholzer Landesstraße zu stürzen, er musste mittels Bagger kontrolliert aus dem Hang geholt werden.

Erdrutschgefahr

Wegen Erdrutschgefahr war am Sonntagmorgen auch der Wurzenpass gesperrt sowie die Katschbergstraße zwischen Lieserbrücke und Trebesing. Am Katschberg war es am Samstagabend auch zu einem Feuerwehreinsatz wegen des ersten Schneefalls gekommen.