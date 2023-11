Um 5.30 Uhr war am Mittwoch ein Lkw-Lenker auf einer Gemeindestraße in Eberndorf unterwegs, als es während der Fahrt plötzlich auf der rechten Seite unter der Motorhaube zu rauchen begann. Der 41-Jährige hielt sein Fahrzeug am Fahrbahnrand an und öffnete Motorhaube. Sofort schlugen ihm Flammen entgegen.

Das Führerhaus des Lkw brannte zur Gänze aus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Altendorf, Globasnitz und Eberndorf.