Bei der Verleihung „Militär des Jahres 2023“ wurde der Kärntner Pascal Primeßnig zum „Grundwehrdiener des Jahres“ gekürt. Denn beim Bundesheer rettete der Feldkirchner ein Leben. Primeßnig rückte im Jänner in der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf in Klagenfurt ein. Dort absolvierte der 21-Jährige seine Grundausbildung. Nach der Basisausbildung ging es für den Gefreiten Ende März Richtung Burgenland an die Grenze zum Assistenzeinsatz. Dort wurde er zum Lebensretter.