Am 22. Juli gegen 11 Uhr wurde einer 62-jährigen Frau aus Villach die Handtasche in einem Supermarkt in Villach gestohlen.

Danach verwendete die bislang unbekannte Täterin die gestohlene Kreditkarte des Opfers in einem Sportgeschäft zum Einkaufen und hob in einer Bankfiliale Geld ab. In beiden Fällen betrug der Schaden mehrere Hundert Euro.

Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde nun eine Personenfahndung nach der unbekannten Täterin angeordnet. Hierzu werden die Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Hinweise zur gesuchten Person werden direkt an die Polizeiinspektion Villach-Trattengasse oder unter der Telefonnummer 059133 2296 erbeten.