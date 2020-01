Facebook

Sujetbild © AP

Einer der 14 Asteroiden, die diese Woche die Erde passieren, hat einen Durchmesser von rund 550 Metern. Damit ist er breiter als das Empire State Building. Laut den Daten dem Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) fliegt Asteroid 2019 UO am Freitag an der Erde mit einer Geschwindigkeit von 9,4 Kilometern pro Sekunde vorbei und zwar in einer Mindestentfernung von 0,03376 Astronomischen Einheiten (au) oder 13,07 Mondentfernung (LD), umgerechnet etwas mehr als die 13-fache Entfernung zwischen Erde und Mond. Im Vergleich dazu hat die Erde einen Umfang von mehr als 40.000 Kilometern.

Mit einem Abstand von rund 920.000 Kilometern passiert bereits heute Asteroid 2020AT1 die Erde. Er wird auf 8,3 bis 19 Meter geschätzt.