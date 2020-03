Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einbrecher gab vor, mit Coronavirus infiziert zu sein © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag, beim Versuch in ein Einfamilienhaus in Wien-Hietzing einzubrechen, festgenommen worden. Der Einsatz wurde verkompliziert, weil der Einbrecher angab, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, berichtete die Polizei am Freitag. Es musste ein Kompetenzteam der Bereitschaftseinheit anrücken.

Zeugen beobachteten den Mann kurz vor Mitternacht bei seinem Versuch, in das Haus in der Speisinger Straße einzubrechen und alarmierten die Polizei. Beamte stellten ihn noch am Ort des Geschehens. Als der Einbrecher behauptete, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, wurde ein Kompetenzteam der Bereitschaftseinheit Wien (BE) an den Einsatzort geschickt.

Keine Symptome festgestellt

"Diese Einheit ist mit entsprechender Schutzausrüstung wie Masken und Handschuhen ausgestattet, um in solchen Fällen schnell einschreiten zu können und sich nicht selbst zu gefährden", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Die Rettung wurde verständigt und der Einbrecher für eine Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten keine Symptome festgestellt werden, woraufhin der 32-Jährige in Arrest genommen wurde.