Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Überblick

Die österreichische Bundesregierung reagiert auf den sich ausbreitenden Coronavirus. Seit Tagen müssen die Bürger mit massiven Einschränkungen in Österreich leben: Unis, Fachhochschulen, Kinos, Opernhäuser schließen voraussichtlich bis nach Ostern ihre Pforten. Auch Großveranstaltungen sind betroffen:Es gilt ein Versammlungsverbot und eine Ausgangsbeschränkung. Wir informieren Sie laufend, wie sich das auf den Bezirk St. Veit auswirkt.

18:02 Uhr:

Beim "Kadöllawirt" in Glanegg findet am Freitag der traditionelle Backhendlschmaus statt - diesmal jeoch unter anderen Vorzeichen. Denn diesmal wird das Backhendl nicht an den Tisch, sondern nach Hause gebracht. Das "Kadöllwirt"-Team bittet um rechtzeitige Reservierung der Speisen unter 0664/471 80 98.