In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag erklärt, dass bei der Entwicklung der neuansteckungen mit Covid-19 noch kein genereller Trend zu einem Rückgang zu sehen ist. Ob die bisher verfügten Maßnahmen ausreichend wirken, will Anschober Ende dieser Wochen evaluieren; "Wir rechnen bei Maßnahmen immer bei Verzögerung 8-10 Tagen", so der Minister - gemeinsam mit Wissenschaftlern soll das am Wochenende überprüft werden.