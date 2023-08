10. Sep­tem­ber 1983. Das Wie­ner Pra­ter­sta­di­on ist rand­voll ge­füllt mit jun­gen Men­schen. Sie sin­gen, beten und war­ten auf den Papst. Jo­han­nes Paul II. lässt sich vom At­ten­tat, das ihn zwei Jahre zuvor auf dem Pe­ters­platz bei­na­he das Leben ge­kos­tet hätte, nicht vom Bad in der Menge ab­schre­cken. In der Mitte des Ra­sens liegt auf wei­ßem Tuch ein Blu­men­kreuz. Der Papst legt sei­nen Strauß dazu, dann hat die Ju­gend das Wort. „Ich sehe eine In­sti­tu­ti­on mit vie­len Feh­lern und Un­zu­läng­lich­kei­ten, aber ge­ra­de des­halb habe auch ich Platz“, sagt eine junge Frau, der Papst hört ihr auf­merk­sam zu. Lange war ge­run­gen wor­den um die Worte, die die sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ten jun­gen Men­schen in dem rie­si­gen Sta­di­on sagen dür­fen und wel­che nicht. Es blieb schließ­lich bei An­deu­tun­gen.