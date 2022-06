Sie war die letzte noch lebende Enkelin von Sigmund Freud: Im Alter von 97 Jahren ist Sophie Freud im US-Bundesstaat Massachusetts gestorben, wie die "New York Times" unter Berufung auf ihre Tochter berichtete. Als Kind hatte Freud ihren Großvater, der als Begründer der Psychoanalyse und einer der bedeutendsten und einflussreichsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts gilt, noch regelmäßig gesehen.

Später floh sie vor den Nationalsozialisten in die USA, wo sie Psychologie und Soziologie an einer Universität in Boston lehrte. Mit den Ideen ihres Großvaters konnte die 1924 geborene, dreifache Mutter zeitlebens nur wenig anfangen. "Ich bin sehr skeptisch, was einen Großteil der Psychoanalyse angeht", sagte sie einmal dem "Boston Globe". "Ich denke, dass das so ein narzisstischer Genuss ist, dass ich nicht daran glauben kann."