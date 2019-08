Kärntner Ärztin über Flüchtlingslager"Menschen werden auf den Müll geworfen"

Facebook

Karin Tschare-Fehr: "Die Zustände sind eine Katastrophe" © Arye Wachsmuth

Wie sind die Zustände in dem Flüchtlingslager im bosnischen Vučjak?

Karin Tschare-Fehr: Eine Katastrophe. Dieses Camp steht auf einer ehemaligen Mülldeponie, die provisorisch mit Erde zugedeckt wurde. Das war der einzige Ort, den die Gemeinde bereit war, zur Verfügung zu stellen. Ich finde, das ist ein gutes Bild dafür, was wir in Europa mit diesen Menschen machen, die da jetzt kommen. Am Schluss werfen wir sie auf den Müll.



Wie leben die Menschen dort?

Fehr: In Zelten meist zu siebt oder zu acht. Sie sind vor Wind und Regen nicht sicher. Die Leute liegen auf dem blanken Plastikboden. In den Nächten kühlt es auf zehn, zwölf Grad ab. Viele decken sich zu dritt mit einer Decke zu, oder haben gar keine.



In welchem Zustand sind sie?

Fehr: Viele wurden von der kroatischen Polizei misshandelt. Auf sie wurde mit Stöcken und Gewehren eingeschlagen. Oft kommen sie von der Grenze zurück, nur mit einer Hose bekleidet. Die Polizei nimmt ihnen die Schuhe weg, Dokumente werden verbrannt, werden zerstört oder entwendet. Prinzipiell sind die Leute sehr gesund, erst dadurch, wie sie hier in Europa behandelt werden, geraten sie in einen Zustand, in dem sie medizinisch versorgt werden müssen: Dadurch, dass die Leute am nackten Boden schlafen müssen, werden sie krank. Dadurch, dass sie von der Polizei geschlagen werden, muss ich Wunden versorgen: Knochenbrüche, Verletzungen der inneren Organe. In den zehn Tagen, in denen ich dort gearbeitet habe, wurde nur in einem Fall zugelassen, dass jemand im Krankenhaus in der Stadt behandelt wird. Mit einem Verdacht auf Knochenbruch kommst du da nicht ins Spital.