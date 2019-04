Macron in Ansprache"Wir werden Notre-Dame noch schöner wieder aufbauen"

Frankreichs Präsident Emanuel Macron hat am Dienstagabend im Fernsehen bekannt gegeben, Notre-Dame in nur fünf Jahren wiederaufbauen zu wollen. Die Ankündigung von Reformmaßnahmen verschob er auf unbestimmte Zeit.

© APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Nach dem Brand von Notre-Dame hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt - und zur Instandsetzung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Kirche solle innerhalb von fünf Jahren wiederhergestellt werden. Das Wahrzeichen solle dann noch schöner sein als vorher, sagte Macron. "Wir werden handeln. Und wir werden Erfolg haben", versicherte er.

"Nicht die richtige Zeit"

Die Verkündung seiner Reformmaßnahmen hat er im Zuge der "Nationalen Debatte" auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Moment sei nicht die richtige Zeit dafür, sagte der Präsident. Wegen des Feuers hatte er bereits am Montag eine TV-Ansprache und eine Pressekonferenz zu seinen Reformplänen abgesagt. Er hatte eine Bürgerdebatte zur Beruhigung der "Gelbwesten"-Krise im Jänner ins Leben gerufen und den Franzosen für Mitte April konkrete Ergebnisse versprochen.

Schwachstellen im Gebäude

Das Feuer war auf dem Dachboden von Notre Dame ausgebrochen und nach einem Alarm um 18.43 Uhr entdeckt worden. Nach einem ersten Alarm um 18.20 Uhr war zunächst kein Brandherd gefunden worden. Erst am Dienstagvormittag verkündete Feuerwehrsprecher Gabriel Plus: "Das ganze Feuer ist aus." Man habe die ganze Nacht über sichergestellt, dass das Feuer nicht wieder ausbricht, und die Gebäudestrukturen überwacht. Nun beginne die Phase der Begutachtung.

Nach Angaben des französischen Innenstaatssekretärs Laurent Nunez entdeckten Fachleute "einige Schwachstellen". Diese betreffen vor allem das Gewölbe, wie Nunez sagte. "Im Ganzen hält die Struktur gut", fügte er hinzu. Auf Bildern waren riesige Löcher in Teilen des Gewölbes zu sehen. Fotos zeigten außerdem Berge von Trümmern im Innenraum der gotischen Kathedrale, deren Geschichte bis ins Jahr 1163 zurückreicht.

Altar zerstört: Erste Fotos aus dem Inneren der Kirche Notre Dame in Trümmern: Die ersten Fotos aus dem Inneren der Kathedralen zeigen Schutt und Asche - und ein leuchtendes Kreuz beim Altar. APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER Feuerwehrmänner beim Betreten des Kirchenraums. APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER Flammen lodern durch das eingestürzte Dach der Kathedrale. APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER AP Ein Drohnenbild der Polizei zeigt das ganze Ausmaß des Feuers. APA/AFP/- 1/5

Die Pariser Staatsanwaltschaft geht von einem Unfall aus. "Nichts weist derzeit in die Richtung einer vorsätzlichen Tat", sagte Staatsanwalt Remy Heitz am Dienstag. Nun würden Zeugen angehört - auch Arbeiter, die Renovierungsarbeiten ausführten. Auf dem Dach von Notre Dame hatten die Bauarbeiter ein Gerüst angebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurden bei dem Einsatz drei Menschen leicht verletzt - zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann.

Dachstuhl stand lichterloh in Flammen

Das Feuer auf dem Dach hatte sich sehr schnell auf rund 1.000 Quadratmeter ausgebreitet, wie Feuerwehrsprecher Plus erläuterte. Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen; über Paris bildete sich eine gigantische Rauchwolke. Der kleine spitze Vierungsturm in der Mitte des Dachs stürzte ein, die beiden Haupttürme konnten jedoch gerettet werden - die Feuerwehr hatte große Sorge um deren Standsicherheit. Plus zufolge hatte man befürchtet, dass die tonnenschweren Glocken von Notre Dame aus der geschwächten Konstruktion abstürzen könnten.

Brand von Notre-Dame: Bilder des Infernos Das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris wütete Stunden. Der Turm des Gotteshauses brach in sich zusammen. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Der mit Holzpfeilern aufgesetzte Dachreiter auf der Dachkonstruktion brach in sich zusammen. APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Auf Bildern im französischen Fernsehen und in den sozialen Medien war eine große Rauchsäule über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. AFP Weithin zu sehen: Die Rauchsäule APA/AFP/LUDOVIC MARIN Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. AFP Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Umfangreiche Renovierungsarbeiten waren im Gange - noch vor wenigen Tagen wurden Figuren versetzt. APA/AFP/BERTRAND GUAY Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eilte zur Notre Dame: "Ein Teil von uns allen brennt." AP Mehr als 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT Tausende Menschen waren gekommen und sahen fassungslos zu, wie die Flammen sich ausbreiteten APA/AFP/ERIC FEFERBERG Die Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Ile de la Cite. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Es bestand die Gefahr, dass der Ostflügel einstürzt, nicht nur wegen der Flammen, sondern wegen des Löschwassers, dessen Gewicht auf die Kuppeln drückte. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Insbesondere Chor und Hauptfassade waren in Gefahr. AP Wiens Kardinal Schönborn denkt schon an Wiederaufbau: Er hat selbst in Paris studiert, fühlt sich erinnert an das Wien des Jahres 1945, als der Stefansdom brannte. "Ich hoffe, dass die gotischen Glasfenster nicht kaputt gehen, dass das Gewölbe nicht einstürzt." (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) (c) APA/AFP/PIERRE GALEY (PIERRE GALEY) (c) APA/AFP/PIERRE GALEY (PIERRE GALEY) AFP AFP AFP AFP 1/21

Eine der wichtigsten Reliquien wurde aus der brennenden Kathedrale gerettet. Es handle sich dabei um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte der Direktor des Gotteshauses, Patrick Chauvet. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.

Chauvet sieht nach eigener Darstellung keine Sicherheitsmängel beim Brandschutz. So hätten Brandaufseher dreimal täglich den Dachstuhl geprüft. "Ich denke, dass man nicht mehr machen kann." Aber es gebe natürlich immer Vorfälle, die man so nicht habe vorhersagen können.

Das Inferno von Notre Dame warf auch in mehreren Ländern Fragen nach dem Brandschutz historischer Kirchen auf. Spanien kündigte an, die Elektrik seiner bedeutenden Baudenkmäler überprüfen zu lassen.

In Wien so nicht möglich

Einen ähnlich verheerenden Brand könne es im Wiener Stephansdom nicht geben, beruhigte indes Dompfarrer Toni Faber. Der Dachstuhl des Domes ist nämlich nicht wie jener der Notre Dame aus Holz, sondern aus Stahl. Zusätzlich ist der Innenraum mit einem speziellen Brandschutzsystem ausgestattet. Zudem erfolge gerade die Erneuerung der Brandschutzmelder im Dachboden. "Wir sind auf gutem Weg, up to date zu sein."

Notre Dame: Am Morgen danach Der Brand ist unter Kontrolle, doch die Löscharbeiten gehen noch weiter. Erst dann sind die Statiker am Werk. APA/AFP/BERTRAND GUAY So sah es am Morgen nach der verheerenden Brandkatastrophe aus..... APA/AFP/BERTRAND GUAY APA/AFP/BERTRAND GUAY APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI AP APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN 1/12