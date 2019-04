Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Milliardär Francois-Henri Pinault mit Ehefrau Salma Hayek © APA/AFP/CHRIS DELMAS

Die Milliardärsfamilie Bettencourt-Meyers und der Kosmetikriese L'Oreal und wollen insgesamt 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der stark beschädigten Kathedrale Notre-Dame spenden. Dabei kommen 100 Millionen Euro von der gemeinnützigen Stiftung Bettencourt Schueller, wie L'Oreal am Dienstag mitteilte.

Die anderen 100 Millionen Euro kommen von dem Kosmetikriesen und der Erbenfamilie Bettencourt-Meyers. Die gemeinnützige Stiftung wurde in den 1980er von der Familie gegründet.

Kunstliebhaber, Mäzene und Konkurrenten

Die Milliardärsfamilie Bettencourt-Meyers machte rund um die L'Oreal-Milliardenerbin Liliane Bettencourt immer wieder Schlagzeilen. Bettencourt war 2017 im Alter von 94 Jahren gestorben. Bettencourt war Tochter des Gründers von L'Oreal, Eugène Schueller, und die Mutter von Francois Bettencourt-Meyers. Sie gilt nun als reichste Frau der Welt.

Zuvor hatten andere französische Milliardärsfamilien großzügige Spenden angekündigt - so etwa die Familie des französischen Unternehmers und Milliardärs Bernard Arnault. Sie will sich mit 200 Millionen Euro an der Rekonstruktion beteiligen. Die Familie Pinault versprach 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau. François-Henri Pinault ist Chef des Luxuskonzerns Kering, zu dem Modemarken wie Gucci, Brioni und Saint Laurent gehören. Die superreichen Franzosen Arnault und Pinault sind als Kunstliebhaber, Mäzene und Konkurrenten bekannt.

Notre-Dame: Erste Fotos aus dem Inneren der Kirche Notre Dame in Trümmern: Die ersten Fotos aus dem Inneren der Kathedralen zeigen Schutt und Asche - und ein leuchtendes Kreuz beim Altar. APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER Feuerwehrmänner beim Betreten des Kirchenraums. APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER Flammen lodern durch das eingestürzte Dach der Kathedrale. APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER AP Ein Drohnenbild der Polizei zeigt das ganze Ausmaß des Feuers. APA/AFP/- 1/5 Brand von Notre-Dame: Bilder des Infernos Das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris wütete Stunden. Der Turm des Gotteshauses brach in sich zusammen. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Der mit Holzpfeilern aufgesetzte Dachreiter auf der Dachkonstruktion brach in sich zusammen. APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Auf Bildern im französischen Fernsehen und in den sozialen Medien war eine große Rauchsäule über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. AFP Weithin zu sehen: Die Rauchsäule APA/AFP/LUDOVIC MARIN Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. AFP Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Umfangreiche Renovierungsarbeiten waren im Gange - noch vor wenigen Tagen wurden Figuren versetzt. APA/AFP/BERTRAND GUAY Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eilte zur Notre Dame: "Ein Teil von uns allen brennt." AP Mehr als 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT Tausende Menschen waren gekommen und sahen fassungslos zu, wie die Flammen sich ausbreiteten APA/AFP/ERIC FEFERBERG Die Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Ile de la Cite. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Es bestand die Gefahr, dass der Ostflügel einstürzt, nicht nur wegen der Flammen, sondern wegen des Löschwassers, dessen Gewicht auf die Kuppeln drückte. (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) Insbesondere Chor und Hauptfassade waren in Gefahr. AP Wiens Kardinal Schönborn denkt schon an Wiederaufbau: Er hat selbst in Paris studiert, fühlt sich erinnert an das Wien des Jahres 1945, als der Stefansdom brannte. "Ich hoffe, dass die gotischen Glasfenster nicht kaputt gehen, dass das Gewölbe nicht einstürzt." (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT) (c) APA/AFP/PIERRE GALEY (PIERRE GALEY) (c) APA/AFP/PIERRE GALEY (PIERRE GALEY) AFP AFP AFP AFP 1/21