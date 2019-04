In der Kathedrale Notre-Dame in Paris war ein Feuer ausgebrochen. Das Ausmaß des Brandes ist verheerend. So sehen Sie die Lage im Internet:

© AP

Die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris stand in Flammen. Riesige Flammen schlugen am Montagabend aus dem Dach der gotischen Kirche, die Turmspitze brach ebenso wie der Dachstuhl komplett in sich zusammen:

