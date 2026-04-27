Eigentlich hätte man am Mount Everest um diese Zeit schon in Camp II sein sollen, doch es kam, wie befürchtet: Séracs und Schneewechten bereiteten den Icefall-Doctors große Probleme, eine sichere Aufstiegsroute von der nepalesischen Südseite auf den Mount Everest zu finden. Mehrere Séracs (Gletschereistürme) bedrohen die Aufstiegsroute.

„Die aktuelle Situation im Khumbu-Eisbruch war sehr schwierig“, sagt Dawa Sherpa von „Seven Summit Treks“ auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die traditionelle Aufstiegsroute für alle 8000er-Alpinistinnen und Alpinisten von der nepalesischen Südseite führt durch den Khumbu-Eisbruch, ein riesiger Gletscher. „Unser Team von Sherpas arbeitet aber daran und wir sind gerade dabei, Lager I zu erreichen“, sagt Dawa Sherpa, der alle 14 8000er bestiegen hat. Billi Bierling von der Himalayan Database sagt, dass ein Weg gefunden wurde. Dass die Saison deswegen in Gefahr ist, glaubt sie momentan nicht.

„Die Saison ist dadurch nicht gefährdet“

Das bestätigt auch Lukas Furtenbach von Furtenbach Adventures: „Ich bin hier im Basecamp, es ist alles gut. Die Saison ist dadurch nicht gefährdet. Es verschiebt sich alles höchstens ein paar Tage nach hinten.“ Furtenbach, der heuer 40 Leute auf den Everest bringen will, rechnet mit einer Besteigung zwischen 15. und 25. Mai – das ist das geplante Gipfelfenster. Alle Teilnehmer der kommerziellen Everest-Expeditionen gehen an den selben Tagen auf den Everest – und für alle werden gerade jetzt Fixseile von den Sherpas beziehungsweise den Icefall-Doctors verlegt. Die Seile dienen zur Sicherheit und zum Hochziehen. „In einer Höhe von 5830 Meter Seehöhe gibt es mehrere fragile Séracs“, sagt Furtenbach. Er sagt aber auch auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Seit gestern gibt es eine provisorische Route, diese muss aber noch freigegeben werden. In den nächsten Tagen werden die relevanten Bereiche des Séracs einstürzen, dann haben wir wieder einen normalen Status wie in den vorigen Jahren.“ Dass die Saison dadurch in Gefahr gerät, glaubt er nicht: „Kein Grund zur Sorge. Wir werden erst Leute hinaufschicken, wenn wir uns sicher sind, dass die Route kein höheres Risiko als sonst aufweist. Es ist noch Zeit genug.“