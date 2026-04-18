Mitte April steigt überall auf der Welt bei Alpinistinnen und Alpinisten der Puls. Koffer werden gepackt, letzte Vorbereitungen getroffen, bevor man in den Flieger steigt: Die Frühjahrssaison am Mount Everest (8848 Meter) beginnt. Die Weltelite des Alpinismus hat den höchsten Berg der Welt nicht mehr auf ihrer To-do-Liste, dafür wollen ihn jedes Jahr Hundertschaften von Bergsteigern mit Hilfe einer kommerziellen Expedition besteigen. Aber auch einige Rekorde sind für heuer angekündigt.

Fixseile werden bis zum Gipfel verlegt

Die wichtigste Arbeit leisten an der nepalesischen Südseite des Berges die Sherpas oder Icefall-Doctors. Das Base-Camp, das auf einer Seehöhe von 5300 Metern liegt, wurde bereits erreicht: „Die Icefall-Doctors werden bis zum 22. oder 24. April die Fixseile bis Camp 2 fixiert haben“, sagt Thaneswar Guragai, General Manager von Seven Summit Treks. Er erwartet heuer über 400 Alpinisten und Alpinistinnen aus der ganzen Welt, die von der Südseite auf den Everest wollen. Die Profis von Expedition Operators Nepal werden bis zum 10. Mai Fixseile bis zum Gipfel gelegt haben, die der gut zahlenden Kundschaft und ihren Bergführern als Sicherung dienen. Seven Summit Treks allein möchte 78 Kunden auf den Everest bringen. „Die Situation ist heuer wegen vieler Schneewechten und Seracs etwas herausfordernder als im Vorjahr“, sagt Guragai. Der Iran-Krieg blieb laut Guragai wegen Schwierigkeiten mit Flügen aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch nicht ohne Folgen: „Die Anzahl der Trekking-Touristen sowie jener, die in Nepal 6000er besteigen wollen, ist in diesem Jahr etwas niedriger.“ Und Besteigungen von der tibetischen Nordseite sind für ausländische Kundinnen und Kunden in diesem Jahr überhaupt nicht möglich.

Ohne Sherpas geht gar nichts

Waren die 8000er bis in die 1990er-Jahre eine Sache ausländischer Alpinisten und Expeditionen, haben sich die nepalesischen Profis den Markt zurückerobert. Ohne sie funktioniert am Dach der Welt heute nichts. Der heimische Highend-Anbieter Lukas Furtenbach aus Tirol ist dieser Tage auch nach Nepal aufgebrochen: „Wir haben in diesem Jahr 40 Kunden.“ Während noch immer klassische Everest-Expeditionen (Dauer über 40 Tage) gemacht werden, geht der Trend in Richtung extreme Verkürzung dank Einsatz von Hightech-Medizin: Die Everest Flash-Expedition dauert nur noch 21 Tage, dafür akklimatisiert man sich zu Hause bis zu acht Wochen lang in Hypoxiezelten und kommt so an die Höhe angepasst in die Base-Camps. Die extremste Spielform heißt Xenon. Durch das überwachte Einatmen des Gases im Vorfeld kann das Abenteuer Everest auf sieben Tage reduziert werden. Bei Preisen zwischen 50.000 und 200.000 Euro ist alles möglich.

Wann ist der Gipfel möglich?

„Ein Gipfelfenster erwarte ich mir zwischen 15. und 25. Mai“, sagt Furtenbach. Damit ist gemeint, dass die Wetterbedingungen in dieser Zeit ideal für einen Aufstieg sind. Die heurige Erhöhung der Gebühren von 9.500 auf 13.000 Euro, die Nepal einnimmt, dürfte bei der zumeist gut betuchten Kundschaft weniger eine Rolle spielen. Außerdem müssen die Bergsteigerinnen und Bergsteiger zwei Kilo Müll ins Lager 2 zurückbringen. Der Trend zum „zweiten 8000er“ ist auch zu verzeichnen: „Immer mehr Kunden machen mehr als einen 8000er pro Saison. Wenn man schon an die Höhe akklimatisiert ist, macht man gleich einen zweiten oder dritten Berg“, sagt Furtenbach.

„Himalaya-Billi“ ist bereits vor Ort

Die deutsche Alpinistin Billi Bierling, die als Chefin der Himalayan Database über die Gipfelsiege Buch führt, ist bereits in Nepal: „Die Saison ist schon voll am Laufen“, sagt sie. Einige Rekorde sollen heuer auch gebrochen werden: „Sabrina Filzmoser ist vom tiefsten Punkt in Nepal losgeradelt und möchte heuer ohne Flaschensauerstoff auf den Gipfel.“ Die Everest-Touristen, also die Kunden kommerzieller Expeditionen, verwenden fast alle Flaschensauerstoff. Keinen zu verwenden, macht den Berg ungleich schwieriger. „Die Norwegerin Kristin Harila strebt die sogenannte Triple-Crown an, sie will Everest, Lhotse und Nuptse ohne Flaschensauerstoff bewältigen.“ Harila bestieg alle 8000er innerhalb von 92 Tagen, was damals ein Rekord war. Außerdem matchen sich der Speed-Bergsteiger Karl Egloff und der US-Läufer Tyler Andrews in Sachen Geschwindigkeitsrekord: Sie wollen es in unter 24 Stunden ohne Flaschensauerstoff schaffen. Was sagt Bierling dazu: „Was dann letztlich aus all den großen Plänen wird, wird sich zeigen.“