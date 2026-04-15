Alles begann als Aprilscherz. Doch die Reaktion auf Social Media zum Lolli mit „Köttbullar-Geschmack“ von IKEA war so groß, dass sich der weltweit größte Händler der schwedischen Möbel entschieden hat, die Idee in die Tat umzusetzen. In Zusammenarbeit mit Chupa Chups sei „ein veganer Lollipop, der den Geschmack des ikonischen schwedischen Fleischbällchen-Gerichts aufgreift – samt einem Hauch Preiselbeere, aber ganz ohne Fleisch“, so die Ingka Gruppe in einer Aussendung.

Deren Commercial Manager, Javier Quiñones, führte aus: „Am 1. April haben wir die Menschen eingeladen, sich einen Fleischbällchen-Lollipop vorzustellen. Und wir konnten einfach nicht widerstehen, die Idee einen Schritt weiterzudenken, vor allem nach der begeisterten Reaktion.“ Chupa Chups war „sofort begeistert“, heißt es weiter. Der spanische Süßwarenhersteller suche laut Global Marketing Manager Martin Hofling ständig nach neuen Wegen, Menschen zu überraschen.

Produziert wurden rund eine Million Lollis und an Ikea-Einrichtungshäuser auf der ganzen Welt verschickt. In Österreich wird am 13. Juni zum Testschlecken eingeladen – allerdings muss dafür am Glücksrad gedreht werden. Im Verkauf ist der Lolli nicht erhältlich.