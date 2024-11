Es hätte die „Reise ihres Lebens“ werden sollen, wie ein Passagier der SH Diana der britischen „Times“ berichtete. Mit einem Luxuskreuzfahrtschiff zum ewigen Eis der Antarktis. Doch ein Motorschaden verhinderte das. Wie die Reederei Swan Hellenic danach reagierte, erzürnte einige Passagiere so sehr, dass sie in einen Hungerstreik traten.

Russische Passagiere verlangen vollen Preis zurück

Das Schifffahrtsunternehmen bot den rund 170 betroffenen Passagieren zwei Optionen: Eine 50-prozentige Rückerstattung der Reisekosten oder 65 Prozent Ermäßigung für die nächste Kreuzfahrt mit SH, einzulösen innerhalb von zwei Jahren. Die Angebote lägen „deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von etwa 30 Prozent“, erklärte Andrea Zito, Vorstandsvorsitzender der Reederei, der „Times“ und führte weiter aus: „Viele der offensichtlich sehr enttäuschten Passagiere haben [unser] Angebot angenommen und einige haben bereits umgebucht.“

Für ein paar Passagiere, vor allem aus Russland, sei die Entschädigung jedoch inakzeptabel. Wie das britische Medium von Quellen auf dem Schiff erfuhr, traten sie in einen Hungerstreik. Das bestätigte auch Zito. Die Passagiere würden den vollen Preis der Reise zurückverlangen. Dieser soll sich zwischen 7000 und 10.000 Pfund - also etwa 8400 bis 12.000 Euro - bewegen. Ob sie mit ihrer Forderung Erfolg haben, bleibt abzuwarten. „Wir arbeiten an einer raschen Beendigung dieser Aktion“, versicherte Zito.

Teurer Spaß am Antarktis-Schiff

Das Kreuzfahrtschiff tuckert aktuell mit rund 6 Knoten (11 km/h) Richtung südlicher Spitze von Argentinien und soll dort am Samstag im Hafen von Ushuaia anlegen. Wenn es den Ingenieuren und Mechanikern gelingt, den Schaden rasch zu beheben, würde am 3. Dezember schon die nächste Reise starten.

Diese kostet um einiges mehr als die abgebrochene Kreuzfahrt. Der Grund: Es handelte sich um eine Überstellungsfahrt von Kapstadt in Südafrika nach Ushuaia, dem Heimathafen der SH Diana im Sommer auf der Südhalbkugel. Von dort werden in den kommenden Monaten 18-tägige Kreuzfahrten zu den Falklandinseln, den Inseln Südgeorgiens und eben der Antarktis angeboten. Für ein Ticket muss man zumindest 12.480 Pfund, also rund 15.000 Euro, berappen.