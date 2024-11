Im deutschen Rehden in Niedersachsen sind Kinder an Halloween einer möglichen Katastrophe nur knapp entkommen: Wie jedes Jahr sammelten sie Süßigkeiten von Haus zu Haus ein, doch diesmal war einer der Schokoriegel gefährlich präpariert – darin befand sich eine Nadel. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Zum Glück fielen den Kindern am Donnerstag nach Halloween einige Unstimmigkeiten an einem Schokoriegel auf, den sie näher untersuchten. Dabei entdeckten sie die versteckte Nadel. Am Freitag überprüften sie dann gemeinsam mit Eltern und Lehrern in der Schule alle gesammelten Süßigkeiten. Hätten sie die Nadel verschluckt, hätte dies laut Polizei schwerwiegende innere Verletzungen verursachen können. Eltern werden deshalb dringend gebeten, alle Halloween-Naschereien gründlich zu kontrollieren, bevor ihre Kinder sie essen.

Ein Sprecher der Polizei betonte gegenüber der „Bild“, dass dies keine harmlose Scherzaktion sei, sondern eine ernsthafte Straftat. Die Polizei fahndet nun nach der Person, die den manipulierten Riegel verteilt hat, aber bisher wurden keine weiteren präparierten Schokoriegel entdeckt.