In Las Vegas ist am Mittwochmorgen eine Ära zu Ende gegangen. Mit einer gewaltigen Drohnen- und Feuerwerksshow wurde das 1957 eröffnete Hotel „Tropicana“ gesprengt. Das drittälteste Casino am Las Vegas Strip war nicht nur wegen seiner Opulenz bekannt, auch viele bekannte Künstler traten dort auf, darunter die gebürtigen Deutschen Siegfried Fischbacher und Roy Horn. Die Zauberkünstler wurden mit ihren Tiger- und Löwenshows weltberühmt.