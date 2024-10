Wie die Polizei gegenüber der BILD-Zeitung bestätigt, findet der Einsatz im sächsischen Annaberg-Buchholz seit Mittwochmorgen statt. Bereits am Vortag hatte eine Person bemerkt, dass der Verschluss zu einem stillgelegten Stollen in einem Waldgebiet geöffnet war. Daneben lagen ein Fahrrad und Rucksack, vom Besitzer fehlte jede Spur. Die Polizei hat einen Verdacht, um wen es sich bei dem Radbesitzer handeln könnte: „Das ist ein 34-Jähriger, von dem wir wissen, dass er so was öfter macht und den wir anderweitig noch nicht angetroffen haben.“ Eine offizielle Vermisstenmeldung der Familie gebe es noch nicht, trotzdem sind Feuerwehr, Polizei und Bergretter im Einsatz herauszufinden, ob und wo sich der Mann im Stollensystem aufhält.

Gegen Mittag musste die Suche nach dem 34-Jährigen kurz unterbrochen werden. Ein verdächtiger Metallgegenstand wurde in einem Stollen gefunden. Da unklar war, ob das Teil gefährlich ist, wurde die Vernichtung angeordnet. Ob das Objekt in einem Zusammenhang mit der aktuellen Vermisstensuche steht, ist laut Polizei unklar.