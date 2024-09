Die tagelangen sintflutartigen Regenfälle des Taifuns Yagi haben in Nordthailand, Vietnam, Laos und Myanmar tödliche Sturzfluten und Erdrutsche ausgelöst. Ekkapol Chantawong, der ehemalige Trainer der Jugendfußballmannschaft „Wild Boars“ wurde nun zum zweiten Mal zum Opfer einer Sturzflut. Nachdem er im Jahr 2018 gemeinsam mit seiner Mannschaft 17 Tage lang in einer Höhle eingeschlossen war, fand er sich wieder - dieses Mal etwas weniger dramatisch - von Wassermassen eingeschlossen. In seiner Heimatstadt Mae Sai stieg das Wasser so schnell an, dass ihm keine Zeit mehr blieb, das Haus zu verlassen. So flüchtete Chantawong mit seiner Freundin und seiner Tante auf das Dach des Hauses. Dort verbrachten sie die Nacht.

Ekkapol Chantawong sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass er seine Erfahrungen aus dem Jahr 2018 als Trainer der „Wild Boars“ genutzt hatte, um die Situation in seinem Haus zu bewältigen. „Ich hatte Angst, aber ich habe mir gesagt, dass ich ruhig bleiben muss. Warten und die Situation einschätzen“.

Auf die Frage, ob er sich eine dritte derartige Erfahrung vorstellen könne, lachte Ekkapol: „Das ist schwer zu sagen. Wir können nicht sagen, was sein wird, aber ich hoffe, dass ich heute Abend nicht wieder auf das Dach steigen muss.“