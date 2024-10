Ein Basejumper ist am Freitag in Lauterbrunnen in der Schweiz ums Leben gekommen. Der Mann ist bei seinem Sprung mit dem Gelände kollidiert. Er zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Mann war von der Absprungstelle „Nose“ gestartet, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Er geriet danach aus noch unklaren Gründen in Schwierigkeiten und schlug im Gelände auf.

Zeugen beobachteten den Vorfall und leiteten sofort eine Reanimation ein. Trotz dieser erlag der Extremsportler noch am Unfallort seinen Verletzungen. Es gibt laut Polizei Hinweise auf die Identität des Mannes, die formale Identitätsabklärung steht aber noch aus. Die Umstände des Unfalls werden ermittelt.