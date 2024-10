Ein Gericht in Südafrika hat einen Serienvergewaltiger, dessen jüngste Opfer neun Jahre alt waren, zu einer 42 Mal lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. „Unsere Gerichte sind verpflichtet, solche Verbrechen zu bestrafen, insbesondere wenn es junge, wehrlose Mädchen betrifft“, sagte die Richterin Lesego Makolomakwe am Freitag in Johannesburg. „Einige von ihnen waren auf dem Schulweg und trugen Schuluniformen“, fügte sie hinzu.

Insgesamt 90 Fälle

Der Täter habe zudem andere Kinder gezwungen, bei Vergewaltigungen zuzusehen. Die Staatsanwaltschaft warf dem 40-Jährigen Nkosinathi Phakathi insgesamt 90 Fälle von Vergewaltigung zwischen 2012 und 2021 in der Nähe von Johannesburg vor und darüber hinaus Entführungen, Diebstahl und Raubüberfälle. Der Fall hatte in Südafrika großes Aufsehen erregt. Bei der Festnahme des Täters war dieser von der Polizei am Bein angeschossen worden.

Südafrika zählt weltweit zu den Ländern mit der höchsten Kriminalitätsrate. Zwischen April und Juni wurden mehr als 9300 Vergewaltigungen angezeigt, etwas mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Regierung steht in der Kritik, nicht genügend zu tun, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen.