Der Konflikt zwischen dem umstrittenen Milliardär Elon Musk und der brasilianischen Regierung spitzt sich zu. Musks Unternehmen X hat in Brasilien keinen rechtlichen Vertreter – das ist aber Pflicht. Darum drohte der Oberste Gerichtshof Brasiliens mit der Sperre des sozialen Netzwerks, sollte nicht innerhalb von 24 Stunden ein Vertreter benannt werden.

Diese Frist ließ Musk verstreichen und gab an, dass er sich nun auf eine baldige Sperre einstelle. In mehreren Beiträgen auf X teilte er dann gegen den Richter und Minister des Obersten Bundesgerichts, Alexandre de Moraes, aus und bezeichnete ihn als „bösen Diktator, der sich als Richter verkleidet“. Musk zeigte sich außerdem unzufrieden über den Entschluss Brasiliens, Starlink wegen des Verstoßes gegen die Landesgesetze zu blockieren. Viele Schulen und Krankenhäuser wären auf Starlink angewiesen, so der Milliardär.

Laut „Futurezone“ wurden auch die brasilianischen Bankkonten von Starlink in Brasilien eingefroren – die Sperre der Konten sei erfolgt, weil Musk die Bezahlung von Bußgeldern verweigerte. Diese seien angefallen, da X einige Dokumente nicht herausgeben wollte. X kündigte anfangs des Monats an, seine Aktivitäten in Brasilien einzustellen und seine Mitarbeiter zu entlassen, da de Moraes das Netzwerk „zensieren“ wollen würde.