Nach drei Morden an drei verschiedenen kanadischen Orten binnen drei Tagen ist eine Frau wegen der Gewalttaten festgenommen worden. "Sie ist eine Serienmörderin", sagte der Polizeichef von Niagara Falls, Bill Fordy, am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten. Die Frau soll demnach von Dienstag bis Donnerstag im Osten des Landes jeweils einen Menschen in der Metropole Toronto, in Niagara Falls sowie in einer weiteren Stadt in der Provinz Ontario getötet haben.

Zwei Opfer willkürlich gewählt

Laut dem Polizeichef kannte die 30-jährige Tatverdächtige Sabrina K. ihr erstes Opfer, eine 60-jährige Frau in Toronto, deren Leiche mit einer "sichtbaren Verletzung" in ihrem Haus gefunden wurde. Ihre zwei weiteren Opfer habe K. offenbar willkürlich ausgewählt: einen 47-Jährigen in einem Park in Niagara Falls und schließlich einen 77-jährigen Mann auf einem Parkplatz in der Großstadt Hamilton.

In dem Fall in Niagara Falls war die Polizei auf die Leiche des 47-jährigen Mannes gestoßen, nachdem sie wegen einer Ruhestörung in einen Park gerufen war. Der Mann wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Starb an Stichwunden

Den 77-Jährigen in Hamilton, einen Lehrer im Ruhestand, hatte die Verdächtige offenbar bis zu dem Parkplatz verfolgt. Dort habe sie ihm "bedeutende Verletzungen" zugefügt, die nach Stichwunden aussähen, teilte die örtliche Polizei mit. Der Mann erlag seinen Verletzungen schließlich im Krankenhaus.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihr droht eine Mordanklage wegen aller drei Taten.