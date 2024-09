Wegen einer Bombendrohung auf einem Stück Klopapier musste ein indisches Passagierflugzeug auf dem Weg nach Deutschland zu einem türkischen Flughafen umgeleitet werden. Das berichtet der türkische Sender TRT.

Der Flieger der Fluglinie Vistara startete in Mumbai und sollte in Frankfurt am Main landen, ein Passagier durchkreuzte jedoch die Pläne: Während des Flugs überreichte er der Crew ein Stück Toilettenpapier mit der Aufschrift „Bombe im Flugzeug“. Die Maschine landete daraufhin in der türkischen Provinz Erzurum.

Laut dem türkischen Verkehrsminister sind alle 237 Passagiere und die vierzehnköpfige Kabinenbesatzung evakuiert worden. Der Luftraum der Stadt wurde gesperrt und der Ausnahmezustand verhängt, so TRT unter Berufung auf den Gouverneur von Erzurum, Mustafa Ciftci.

Aktuell gibt es noch keine genaueren Informationen zum Ergebnis der Durchsuchungen der Passagiere, des Gepäcks und des Flugzeugs.