Ein Feuerball am Himmel hat am helllichten Tag in New York für Aufsehen gesorgt. Bei der Erscheinung habe es sich um einen Meteor gehandelt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook mit - eine Leuchtspur, die entsteht, wenn Gesteinstrümmer aus dem All in die Erdatmosphäre eintreten.



Die Auswertung von Augenzeugenberichten lege nahe, dass der Lichtstreif am Vormittag über der Millionenmetropole sichtbar geworden sei und sich dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 61.000 Kilometern pro Stunde in Richtung des westlich gelegenen Bundesstaates New Jersey bewegt habe. Die Erscheinung sei von donnerähnlichen Geräuschen und Erschütterungen wie bei einem Erdbeben begleitet gewesen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Augenzeugenberichte. Dies könnte nach Angaben der NASA jedoch auch auf militärische Aktivitäten in der Umgebung zurückzuführen sein.

Als Meteor wird das Aufleuchten bezeichnet, das entsteht, wenn Gesteinstrümmer in die Erdatmosphäre hineinrasen und dort aufgrund der Reibung mit Luftmolekülen verglühen. Ein nicht vollständig verglühter kosmischer Brocken, der auf der Erdoberfläche einschlägt, heißt Meteorit.



Gesteinsbrocken wie der, der den Lichtstreif über New York verursacht habe, hätten nur einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern, teilte die NASA weiter mit. Solche kosmischen Partikel verglühten in der Regel, bevor sie auf dem Boden aufträfen und stellten somit keine Gefahr für Erdenbewohner dar.