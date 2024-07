Eine Motorradstreife der französischen Polizei hat bei einer Kontrolle einen Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Doch beim Blick auf den Beifahrersitz steckten sie den Bußgeldblock wieder weg, denn die Frau des Rasers lag scheinbar in den Wehen. Statt einer Strafe eskortierten die beiden Beamten das Paar ins nächste Krankenhaus in Cahors in Südwestfrankreich, wie die Gendarmerie auf Facebook mitteilte.

Am Nachmittag kam dort die Tochter des Paares, die kleine Deva, zur Welt. Am nächsten Tag traf das Baby erstmals auf die Polizei – für ein Erinnerungsfoto, versteht sich. Aber auch um den vierjährigen Bruder kümmerten sich die Polizisten rührend. Er konnte mit seinem Vater die Wache besuchen und dort diverse Polizeimotorräder bewundern, wie die örtliche Zeitung „Le Dauphiné libéré“ berichtete.