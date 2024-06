Der Kirschbaum vor dem Haus im Theodoraweg in Leoben, in dem Werner Grüner wohnt, ist Geschichte. „Eine junge Dame hat den Zaun vor dem Haus einschließlich Kirschbaum umgemäht“, erzählt er. Den Baum habe er danach fällen müssen: „Er war fast zur Gänze entwurzelt und ist eingegangen“, so Grüner.