Dicht verbautes Siedlungsgebiet, eine sehr steile und teils extrem enge Straße. Keine bis kaum vorhandene Gehsteige. Die Straße über den Münzenberg in Leoben ist keine Schnellstraße und soll auch keine werden. Sie wird aber vor allem in der Früh und auch am späteren Nachmittag immer wieder von Autofahrern als Abkürzung benützt, die es häufig sehr eilig haben und so auch ordentlich aufs Gas steigen.