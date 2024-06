In zwei Tagen sind vier Menschen bei Unfällen auf dem Mont-Blanc-Massiv tödlich verunglückt. Zwischen Mittwoch und Donnerstag gab es drei Opfer auf der französischen Seite und eines auf der italienischen Seite des Massivs. Diese Todesfälle ereigneten sich bei guten Wetterbedingungen, erklärte Paolo Comune, Direktor des alpinen Rettungsdienstes des Aostatals laut Medienangaben.

Das jüngste Opfer ist ein polnischer Bergsteiger, der am Donnerstag auf der französischen Seite des Mont Blanc, dem höchsten Berg Europas, ums Leben kam. Der Unfall ereignete sich in der Gouter-Schlucht. Der Bergsteiger, der allein unterwegs war, rutschte aus. Das über 3000 Meter hoch gelegene Gebiet ist berüchtigt für zahlreiche Unfälle, die sich jedes Jahr aufgrund von heiklen Stellen, die Bergsteiger überqueren müssen, Erdrutschen und Lawinen ereignen.

Leiche wurde von anderem Wanderer entdeckt

Am Donnerstag kam ein 36-jähriger Taiwanese nach einem Sturz ums Leben. Der Mann befand sich mit einem 33-jährigen Freund auf einer Höhe von über 3200 Metern an der Nordwand der „Aiguille du Midi“ in einem verschneiten Gebiet. Die beiden hatten sich noch nicht angeseilt, als der 36-Jährige abstürzte.

Der Unfall, bei dem ein 50-jähriger französischer Wanderer ums Leben kam, ereignete sich auf rund 2000 Metern Höhe auf Frankreichs Seite des Mont Blancs. Die Leiche wurde am Donnerstag am Fuße eines Wasserfalls gefunden, nicht weit von der Tour du Mont-Blanc, die zwischen Frankreich, Italien und der Schweiz verläuft. Die Leiche wurde von einem anderen Wanderer entdeckt. Die Gendarmerie des französischen Modane geht davon aus, dass der Franzose ausgerutscht ist, nachdem er sich dem Wasserfall zu sehr genähert hatte. Der Wasserfall befindet sich 50 Meter vom Weg entfernt, zwischen der Schutzhütte Croix du Bonhomme (2443 m) und dem Dorf Le Chapieux.

Deutscher ohne Steigeisen stürzte ab

Am Mittwoch kam ein 54-jähriger deutscher Bergsteiger im Aostatal ums Leben. Der Unfall ereignete sich, als er mit zwei Begleitern von der Gonella-Hütte (3071 m) abstieg, nachdem er den italienischen Normalweg zum Mont Blanc wegen schlechter Sicht verlassen hatte. In einem verschneiten Abschnitt trug er im Gegensatz zu seinen Freunden keine Steigeisen und rutschte in eine Rinne ab. Er wurde leblos auf einem Gletscher gefunden.

Am Donnerstag hatte die Alpinrettung des Aostatals drei polnische Bergsteiger in Sicherheit gebracht, nachdem sie um Hilfe gebeten hatten. Sie wurden per Hubschrauber in die Kleinstadt Courmayer geführt.

Der Mont Blanc an der Grenze zwischen Frankreich und Italien ist mit 4805,59 Meter Höhe der höchste Berg der Alpen. Sowohl Frankreich als auch Italien haben Anteil an dem Berg, wobei der genaue Grenzverlauf seit langem umstritten ist.