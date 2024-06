Ein 49-jähriger Österreicher ist am frühen Mittwochnachmittag bei einer Bergtour im Bereich der Gaisjochspitze in Meransen im Gemeindegebiet von Mühlbach in Südtirol tödlich verunglückt. Dies berichteten Südtiroler Medien. Der Mann, der mit seiner Frau unterwegs war, war offenbar beim Abstieg über den Südgrat ausgerutscht und 70 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt.

Die Frau alarmierte daraufhin die Rettungskräfte, hieß es. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie Bergretter waren im Einsatz. Zunächst konnte der Hubschrauber den Berichten zufolge wegen Nebels nicht zu dem Alpinisten vordringen, erst nach einer halben Stunde gelang das. Der 49-Jährige dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.

Der Leichnam des Mannes wurde mit einer Seilwinde geborgen. Die Frau wurde abgeholt und psychologisch betreut.