Einen Alpinunfall mit tödlichem Ausgang meldet die Polizei aus dem Bezirk Hermagor. Dort waren ein 41-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau, beide slowakische Staatsangehörige, am Pfingstsonntag zu einer alpinen Wanderung aufgebrochen. Ihr Ziel: der kleine Reißkofel (2136 m). Doch beim Abstieg über den Westgrat passierte das Unglück. Der 41-Jährige verlor aus bisher unbekannter Ursache das Gleichgewicht. Er stürzte in der Folge laut Polizei circa 200 Meter in die Nordwand des Reißkofels und verletzte sich dabei tödlich.

Seine Begleiterin setzte unverzüglich einen Notruf ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C7 konnte nur mehr den Tod des Verunfallten feststellen. Die Frau und der tödlich Verunfallte wurden mittels Hubschrauber geborgen.