Tödlich verunglückt ist am Samstag ein Wanderer in den Schladminger Tauern. Gemeinsam mit einer Gruppe aus neun Freunden war ein 31-jähriger Wiener am Vormittag zu einer Tour aufgebrochen, ohne Führer machten sie sich von der Landawirseehütte im Bezirk Tamsweg im Salzburger Lungau auf in Richtung Trockenbrotscharte. Von dort stiegen sie über den markierten Steig auf den Pietrach auf. Danach wollte die zehnköpfige Gruppe entlang des Grades über die Krautgartscharte wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren, dabei kam es zu dem Unglück. Der Wiener rutschte im Gras vor der Scharte aus und stürzte über das an beiden Seiten steil abfallende Gelände ab. Nach 200 Metern blieb der Mann in einer Rinne leblos liegen.

Seine Begleiter stiegen sofort zum 31-Jährigen ab, um Erste Hilfe zu leisten, der alarmierte Notarzt der Flugrettung „Martin 1“ konnte bei seinem Eintreffen allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Neben dem Rettungshubschrauber standen auch die Bergrettungen Tamsweg und Schladming, der Polizeihubschrauber „Libelle Quebec“ sowie die Alpinpolizei Tamsweg und Liezen im Einsatz. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine.