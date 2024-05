Ein 51-jähriger aus dem Bezirk Leoben ist am Mittwoch tödlich bei einer Bergtour in der Steiermark verunglückt. Der Mann hatte laut Zeugen um 13.00 Uhr die Reichensteinhütte am Eisenerzer Reichenstein Richtung Tal verlassen, war aber nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Kurz nach 20.00 Uhr begannen Alpinpolizei und Bergrettung mit der Suche nach dem Abgängigen. Gegen 22.15 Uhr fand ein Suchtrupp den Wanderer rund 170 Höhenmeter unter dem eigentlichen Weg in einem Geröllfeld.