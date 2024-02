Am Montag erschütterte eine heftige Explosion den Süden der schwedischen Stadt Göteborg. Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, qualmte es zunächst aus einer Rutsche im noch nicht eröffneten Wasserpark „Oceana“, ehe es sowohl die Rutsche als auch das angrenzende Gebäude zerfetzte.

Am Freitag, also fünf Tage danach, wurde bei den Bergungsarbeiten eine Leiche gefunden. Das teilte die Polizei in Göteborg mit. Es war zunächst nicht klar, ob es sich dabei um jenen Mann handelt, der seit dem Ausbruch des Feuers als vermisst galt. Die Leiche solle laut Polizeiangaben nun identifiziert werden.

Apropos Feuer: Der Brand war am Freitag immer noch nicht vollständig gelöscht. Immerhin konnte die Polizei ihre Ermittlungen vor Ort aufnehmen. Bisher war es den Rettungskräften aufgrund der Einsturzgefahr nicht möglich gewesen, alle Teile des zerstörten Gebäudes zu betreten.

Nach Angaben des Rettungsdienstes nahm der Brand seinen Anfang in einer Wasserrutsche, später stand das gesamte Gebäude auf dem Gelände des großen Göteborger Vergnügungsparks Liseberg in Flammen. Insgesamt wurden 22 Personen bei dem Brand leicht verletzt.