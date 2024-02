Bange Sekunden erlebte am Donnerstagabend eine 22-jährige Pkw-Lenkerin auf der B 70 in Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg). In der Steinwandkurve begann das Fahrzeug plötzlich zu brennen und starker Rauch drang in den Innenraum des Wagens. Die Voitsbergerin lenkte den Wagen in der Steinwandkurve sofort an den rechten Fahrbahnrand, befreite sich selbst aus dem stark rauchenden Auto und setzte einen Notruf ab. „Die Lenkerin hat vorbildhaft reagiert. Sie hat alle Fenster und Türen geschlossen, um die Sauerstoffzufuhr zum Brand zu unterbinden“, berichtet Einsatzleiter Stefan Stocker, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Köppling.