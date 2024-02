Zu spektakulären Szenen kam es am Montag, dem 5. Februar, in Kainach. Auf der Fahrt zum Dorfplatz geriet dort unmittelbar vor dem Gasthaus Schmid ein Schulbus in Flammen. „Ich habe in der Kurve einen Knall gehört“, schilderte der geschockte Buslenker kurz nach dem Vorfall. Ihm gelang es noch, den Bus in einer Engstelle zwischen zwei Häusern abzustellen, ehe das Feuer ausgebrochen ist.