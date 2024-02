Dass der Sommer 2023 neue Maßstäbe setzen wird, war spätestens am 4. August klar. 1348 Unwettereinsätze standen um Mitternacht in der Einsatzbilanz der Feuerwehr, mehr als im ganzen Jahr 2021. Damit wurde auch ein neuer Tagesrekord aufgestellt. Und weil von Waldbränden über Sturmfronten bis hin zu Schnee und Eisregen noch einige weitere Wetterphänomene das Steirerland heimsuchten, schnellten Zahlen in der Jahresstatistik des Landesfeuerwehrverbands gewaltig nach oben.

„Wir haben gezeigt, dass wir das Rückgrat unserer steirischen Sicherheitsarchitektur sind“, sagte Landesbranddirektor Reinhard Leichtfried beim Empfang des Verbands in Lebring am Donnerstag. „Die Natur hat uns 2023 oft an unsere Grenzen gebracht“, so der steirische Feuerwehrchef. Unwetter seien in den letzten Jahren häufiger und intensiver geworden, mehrere Großeinsätze im Jahr mittlerweile die Norm, gab Leichtfried zu bedenken.

Ein Jahr der Bewährung

Das Vorjahr sei laut Leichtfried ein „Jahr der Bewährung“ gewesen. Bewährt hätten sich vor allem die Einsatzkonzepte der insgesamt 766 Feuerwehren in der Steiermark, 690 davon freiwillige und des regional gegliederten Katastrophen-Hilfsdienst. „Unsere Fähigkeit zur schnellen, zuverlässigen und effizienten Reaktion wurde exzellent unter Beweis gestellt“, verweist Leichtfried auch auf den großflächigen Stromausfall Anfang Dezember in den Bezirken Murtal und Murau. Das rückte auch wieder die Blackout-Vorsorge in den Mittelpunkt. Bei der Feuerwehr ist sie jedenfalls weit gediehen: In mehr als die Hälfte der Rüsthäuser steht ein Notstromaggregat, jeder der 17 Feuerwehrbezirke hat auch mindestens ein mobiles Großgerät. Allerdings, gilt, wie auch für die 1300 Kleinaggregate: Aufrechterhalten wird damit nur die eigene Einsatzbereitschaft.

Landesbranddirektor Reinhard Leichtfried im Gespräch mit Kameraden © LFV Stmk/Thomas Meier

Insgesamt wurden die steirischen Feuerwehren im Vorjahr 51.699-mal zu Einsätzen alarmiert, das sind im Schnitt mehr als 141 Einsätze pro Tag. Etwas weniger zu tun gab es aufgrund von Bränden und Brandsicherheitswachen (12.480 Einsätze, minus 571), die Zahl der technischen Hilfeleistungen schnellte unwetterbedingt um 3616 Einsätze hinauf auf 39.219 Alarmierungen. Aussagekräftig ist die Zahl von 698.565 „Einsatz-Mannstunden“, die von Feuerwehrleuten im Vorjahr insgesamt geleistet wurden (plus 157.386). Da sind die mehr als vier Millionen Stunden für Übungen, Ausbildungen und Vereinstätigkeiten noch nicht eingerechnet.

Was kommt in diesem Jahr auf die Feuerwehren zu? Leichtfried verweist einmal mehr auf die Schnelllebigkeit der Digitalisierung und des technologischen Fortschritts, mit dem man ständig Schritt halten müsste. Bei den Feuerwehrdrohnen hat man im Vorjahr den Anschluss gefunden: 18 Drohnen-Plattformen mit hochauflösender Wärmebildkamera wurden beschafft, eine für jeden Bereichsstützpunkt und die Feuerwehrschule. Gleich nach der Anlieferung flogen die ersten Drohnen bei strömenden Regen über das Hochwassergebiet in der Südsteiermark. „Die Leistungen übertrafen alle Erwartungen“, ist man im Landesfeuerwehrverband begeistert.