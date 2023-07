Auch diese Woche gab es fast täglich Einsätze wegen Unwettern. Wird die Feuerwehr immer mehr zur Naturgewalt-Abwehr?

REINHARD LEICHTFRIED: Stürme, Starkregen, Hitzewellen und Waldbrände, das alles beschäftigt uns immer mehr. Ich möchte mich hier bei den eingesetzten Mannschaften bedanken – es traf ja zuletzt alle Bereichsverbände. Sie sind ja immer die ersten vor Ort, wenn die Leute am schlimmsten betroffen sind. Daher müssen sie oft auch psychologische Hilfe anbieten.



Sehen Sie einen Zusammenhang der Ereignishäufigkeit mit dem Klimawandel?

Sicher, wir haben in den Sommermonaten weit mehr Einsätze als früher. Wir zählen jetzt schon doppelt so viele wie im Vorjahr. Es wird immer herausfordernder.