Am 7. Januar 2024 schrieb die vierjährige Zara Geschichte. Gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder (7) erreichte das Mädchen das Basislager des Mount Everests. Innerhalb von drei Wochen stieg die tschechische Familie auf eine Höhe von 5.300 Metern empor. Laut dem tschechischen Nachrichtenportal „expats.cz“ ist Zara damit die jüngste Person, der dies je gelungen ist. Aktuell befindet sich die Familie auf dem Rückweg, der noch einige Wochen braucht.

Temperaturen von bis zu minus 25 Grad

Die Bedingungen stellten die junge Familie vor große Herausforderungen. Die Temperaturen waren am Zielort auf bis zu -25 Grad gefallen und auch in den Herbergen, in denen die drei übernachteten, sei es nicht wesentlich wärmer gewesen. Der Vater der beiden Kinder teilte tschechischen Nachrichtenagenturen mit, dass sie ständig die Sauerstoffsättigung im Blut überwacht hätten und auf einen langsamen Akklimatisierungsprozess achten mussten.

Laut ihrer Familie ist Zara ihrer Altersgruppe körperlich weit voraus, unter anderem, weil sie nie in warmem Wasser badet und oft Eis hineinschüttet. Auch beim Aufstieg habe die Vierjährige viele deutlich ältere Wanderer überholt.

Zaras Familie versuchte von Geburt an, ihre Leidenschaft für das Wandern an ihre kleine Tochter weiterzugeben. Regelmäßig unternahmen sie in Zaras Geburtsort Malaysia Dschungelwanderungen, bei denen sie bis zu 600 Höhenmeter aufstiegen. Ein weiterer Grund für die starke Betonung des Wanderns in der Erziehung sollen die lokalen Stämme in Malaysia sein, bei denen das Wandern stark in der Tradition verankert ist.