Der Wakeskating-Pionier Brian Grubb ist als erster Mensch von einem Pool eines Wolkenkratzers in Dubai gesprungen. Bei einem neuen Weltrekord sprang Grubb aus einer Höhe von 294 Meter vom Dach des Adress Beach Ressorts.

Zuvor surfte der 43-Jährige mithilfe einer Drohne 95 Meter durch einen Infinity-Pool, um sich am Ende in die Tiefe zu stürzen. Nach etwa sieben Sekunden zog der US-Amerikaner einen Fallschirm und segelte von insgesamt 77 Stockwerken in Richtung Stand. Unten angekommen, jubelt Grubb ausgiebig über sein einmaliges Erlebnis und den neuen Weltrekord.