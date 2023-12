Der selbsternannte „Wikinger auf Abenteuersuche“, Ken Stornes, hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Norweger, der auf seinem Instagram-Profil seine waghalsigen Unternehmungen festhält, ist nach einem Sprung aus einer Höhe von 40,5 Meter neuer Weltrekordhalter im „Death Diving“.

Bei eisigen Temperaturen stürzte sich der Abenteuerlustige von einer kleinen hölzernen Plattform aus in die Tiefe. Zuvor warf er einen Stein in das Wasser, um die Oberflächenspannung zu durchbrechen und somit den Aufprall zu dämpfen. Das ist auch dringend notwendig: Beim „Death Diving“ springt man nämlich mit ausgestreckten Armen und Bauch zuerst ins Wasser. In Norwegen erfreut sich der Sport ohnehin großer Beliebtheit.

Stornes war das Abenteuer aber scheinbar nicht aufregend genug. Er hat nun vor, im Dezember jeden Tag in der Natur zu baden. Bei Außentemperaturen von bis zu minus 20 Grad ist das definitiv ein ambitioniertes Vorhaben.