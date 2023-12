Die theoretische Führerscheinprüfung ist für viele ein Stress-Moment. Ein Fahrschüler aus Großbritannien dürfte besonders nervös gewesen sein - und das nicht nur einmal. Der Brite fiel insgesamt 59 Mal bei der Führerscheinprüfung durch.

Fahrschulleiterin lobt Durchhaltevermögen

„Es besteht kein Zweifel, dass es ein schwieriger Test ist“, sagte die Leiterin der Fahrschulen des Autofahrerverbands AA, Camilla Benitez, zur „BBC“. Viele würden den Test auch unterschätzen, umso löblicher sei der Einsatz des Mannes, der niemals aufgegeben hat und seine Prüfung dann doch noch erfolgreich absolvierte.“

Die hohe Durchfallquote kam dem Fahrschüler teuer zu stehen. Denn für jeden misslungenen Antritt musste der Prüfling 23 Pfund bezahlen. Insgesamt kosteten ihm alle Prüfungsantritte stolze 1.380 Pfund (1.608 Euro). Generell ist es in Großbritannien ohnehin üblich, bei den Prüfungen öfter als einmal anzutreten.

Laut Angaben des britischen Verkehrsministeriums schaffen nur 44 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler die Prüfung beim ersten Antritt. Der Fahrschüler aus Birmingham hält nun offiziell den britischen Rekord für die meisten Versuche. Ein Prüfling in der Stadt Hull fiel 57 Mal durch, einer in Guildford 55 Mal und ein anderer in Tunbridge Wells 53 Mal.

Frei nach dem Motto „schlimmer geht immer“ hält ein Prüfling aus Deutschland den Weltrekord für die häufigsten Antritte beim Führerscheintest: Er scheiterte 92 Mal.