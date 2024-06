Die Chancengleichheit stärken: Das will Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit einem 25.000-Euro Konto für alle 18-Jährigen. In der ZiB 2 bekräftigte die Politikerin das Vorhaben. „Es wird auf die Jungen vergessen“, kritisierte Meinl-Reisinger. Mit dem Vorhaben der Neos soll hier - vor allem im Bildungsbereich Abhilfe geschaffen werden. Der Plan: Alle sollen mit 18 Jahren 25.000 Euro auf dieses Konto bekommen - vorzeitig abgehoben werden darf es nur für Bildung bzw. Ausbildung, Unternehmensgründungen oder die Investition in ein Eigenheim. Außerdem sollen jährlich 3.000 Euro steuerfrei eingezahlt werden können. Mit der Verknüpfung mit der privaten Altersvorsorge soll gleichzeitig die Pensionsvorsorge ausgebaut werden.

Die kritische Nachfrage von Moderatorin Margit Laufer, ob mit dem Konto-Modell nicht auch Kinder aus bessergestellten Familien, die diese Form der Zuwendung gar nicht benötigen, übervorteilt werden, wischte Meinl-Reisinger vom Tisch. Die Neos wollten gerade, dass alle Kinder und vor allem die im unteren Vermögensdrittel, unabhängig von Herkunft und sozialem Status der Eltern die Chance auf Bildungsgleichheit bekommen können.

Finanzierungsfrage

Die Kosten bezifferte EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna mit rund 1,8 bis 2,2 Milliarden Euro pro Jahr. Als Gegenfinanzierung kann sich Meinl-Reisinger einerseits Reformen bei den "Wahlzuckerln der Vergangenheit" vorstellen. In der ZiB 2 blieb sie jedoch unkonkret, welche „Wahlzucker“l oder Maßnahmen damit gemeint sind. Andererseits soll durch das Anheben des Pensionsalters um ein Jahr zur Gegenfinanzierung dienen. Dies könne schrittweise erfolgen, etwa jedes Jahr um einen Monat. „Unser Ziel ist es, einen starken Generationenvertrag zu erzielen“, so Meinl-Reisinger. Laut Köppl-Turyna würde ein Jahr länger arbeiten nach Angaben des Sozialministeriums kurzfristig 2,8 Milliarden Euro pro Jahr einbringen, längerfristig nach eigenen Berechnungen drei Milliarden Euro.

Vorbild für das Chancenkonto ist vor allem das britische Modell des Lifetime Individual Savings Account. Mit der Idee soll das Vertrauen in die Politik gestärkt werden. "Junge sollen drauf vertrauen, dass sie sich etwas aufbauen können", meinte Meinl-Reisinger. Gleichzeitig ermögliche man auch höhere Pensionen.

Keine Koalition mit FPÖ

Auch zu möglichen Koalitionen wurde Meinl-Reisinger in der ZiB 2 befragt. Eine Koalition mit der FPÖ schloss sie kategorisch aus. Schon allein wegen des „Öxits“ und des Politikstils, der Meinl-Reisinger „überhaupt nicht gefällt“. Eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ÖVP und SPÖ nach der Nationalratswahl im September wollte die Neos-Chefin nicht ausschließen, machte jedoch deutlich, dass sie dies nicht um jeden Preis wolle: „Gegen die FPÖ zu sein ist nicht das Motiv, ich will für etwas sein“.