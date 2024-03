„Es kocht der Planet und es brodelt in der Gesellschaft“, schreibt Beate Meinl-Reisinger in ihrem soeben erschienenen Buch. Nicht alles werde man in Österreich lösen können, aber einiges schon. Doch dafür benötige die Politik mehr Mut und Vision, als sie bisher aufgebracht habe. Vor allem aber, so die Neos-Chefin, sei die Zeit vorbei, um an kleinen Schräubchen zu drehen. Einige Dinge müssten künftig ganz grundsätzlich anders gemacht werden. Und ein Zurück in eine vermeintlich bessere oder einfachere Welt gebe es schon gar nicht. Und dann heißt es: „Wer nur in den Rückspiegel schaut, sieht nicht die Stolperschwellen auf dem Weg, der vor einem liegt.“

Das Buch ist gut bestückt mit solchen Sätzen aus dem Poesiehandbuch für praktische Lebensweisheiten. Doch im Gegenzug scheut sich Meinl-Reisinger immerhin nicht, die Leserinnen und Leser mit unbequemen Wahrheiten zu konfrontieren. Auch Selbstkritik, im Allgemeinen unter österreichischen Spitzenpolitikern und Parteien nicht rasend weit verbreitet, findet sich. Was Meinl-Reisinger umtreibt, ist die Zwickmühle zwischen der habituellen Selbstgefälligkeit weiter Teile unserer Gesellschaften und der autoritären Versuchung postfaktischer Populisten. Als einzig wirksames Gegenmittel fordert die Autorin das Engagement Aufgeklärter und Bürgerinnen und Bürger: „Denn die unbequemste Wahrheit von allen ist, dass die Politik allein nichts wird lösen können.“

Politikzone zur Jauchengrube verkommen

„Wenn die gesamte Politzone“, so schreibt Meinl-Reisinger im Vorwort, „zur Jauchengrube geworden ist, dann gewinnen die, die am lautesten brüllen und die niedrigsten Instinkte der Stammeszugehörigkeit ansprechen.“ Das ist richtig beobachtet und ja, auch Neos haben da und dort an dieser Entwicklung mitgearbeitet. Umso richtiger ist der Appell an alle Seiten, die grassierenden und teils bewusst bewirtschafteten Feindbilder abzubauen.

Sicherheitspolitisch fordert die Neos-Chefin einmal mehr eine Abkehr von der Neutralität und ein offenes Bekenntnis zur europäischen Beistandspflicht (die ohnehin bereits Bestandteil der europäischen Verträge ist). Einen Nato-Beitritt fordert sie nicht.

Mitunter sind die Ideen nett, aber höchst vage, wie etwa ein „Pakt des Vertrauens“, um die demokratischen Institutionen zu stärken und bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Um die durch Fakenews, internationale Digitalkonzerne und eine dominante, ORF gefährdete, Medienvielfalt zu stärken, schlägt sie eine breite neue Medienfinanzierung vor, die sich aus einer Halbierung der Parteienförderung gegenfinanziere.

25.000 Euro für Chancenkonto als Grunderbe

Sehr konkret – und absehbar umstritten – ist dagegen der Vorschlag eines „Chancenkontos“ für alle 18-Jährigen in der Höhe von 25.000 Euro – gegenfinanziert durch noch zu realisierende Reformen im Pensionsbereich. Meinl-Reisinger nennt diese Idee ein generelles „Grunderbe“, das jedoch nur für bestimmte Zwecke wie Bildung und Ausbildung, die Gründung eines Unternehmens oder den Kauf einer Wohnung abgerufen werden können soll. Im Falle eines echten Erbes sei zudem auch die Verpflichtung zur Rückzahlung vorstellbar.

Ansonsten dürfen natürlich klassische Neos-Forderungen wie mehr Netto vom Brutto, die Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf 40 Prozent sowie Reformen bei Bildung nicht fehlen. Hier will die Autorin die Schulen zur Gänze aus der Verwaltung herauslösen.

Ausdrücklich nicht will „Wendepunkt“ ein Neos-Wahlprogramm sein, betont Meinl-Reisinger in einem Hintergrundgespräch. Auch kategorische Forderung für eine allfällige Regierungsbeteiligung will sie zu diesem Zeitpunkt nicht aufstellen. Sie sei „nicht bereit, den Platz anzunehmen, den andere mir zuweisen“.